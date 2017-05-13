Куэвас: после первого сета я стал показывать свой лучший теннис

Уругваец Пабло Куэвас, обыгравший в четвертьфинале турнира в Мадриде немца Александра Зверева со счётом 3:6, 6:0, 6:4, поделился впечатлениями от выхода в свой первый полуфинал соревнований категории «Мастерс-1000».

«Я очень рад победе. Я впервые вышел в полуфинал в этом году, ранее дважды доходил до четвертьфинала. Я провёл несколько отличных матчей и сегодня сумел здорово вернуться в игру. После первого сета я стал показывать свой лучший теннис», — приводит слова Куэваса официальный сайт ATP-тура.