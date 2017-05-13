Маю и Васслен сыграют с Куботом и Мело в финале «Мастерс 1000» в Мадриде

Определились участники финала «Мастерс 1000» в Мадриде в парном разряде. Французы Николя Маю и Эдуард Роже-Васслен (6) обыграли испанцев Фелисьяно Лопеса и Марка Лопеса (8) со счётом 6:2, 6:3. Матч длился 1 час 7 минут. Французы выполнили 4 эйса и реализовали 4 брейк-пойнта из 10. На счету испанского дуэта 2 подачи навылет и один заработанный брейк-пойнт, который они использовали.

Второй полуфинальный матч не состоялся. Поляк Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело (4) прошли в финал без игры вследствие отказа австралийца Ника Кирьоса и американца Джека Сока. В четвертьфинале Кирьос и Сок на чемпионском тай-брейке победили Боба и Майка Брайанов.