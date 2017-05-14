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Тим обыграл Куэваса в полуфинале турнира в Мадриде

14 мая 2017, воскресенье. 01:19. Теннис

Австрийский теннисист Доминик Тим (8) в полуфинале турнира в Мадриде одержал победу над уругвайским спортсменом Пабло Куэвасом со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 23 минуты. Тим трижды подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и выиграл 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 1 эйс и 4 двойные ошибки. Куэвас не имел ни одной возможности для брейка за весь матч.

Финал турнира в Мадриде состоится 14 мая, начало — в 19:00 мск. В решающем матче Доминик Тим встретится с Рафаэлем Надалем (4), который в полуфинале преодолел сопротивление Новака Джоковича (2).

Мадрид 2017. 1/2 финала
13 мая 2017 года, суббота. 23:45 МСК
Доминик
Тим
Пабло
Куэвас
6:4 3:4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Доминик Тим Пабло Куэвас ATP
Новости. Теннис
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