Тим обыграл Куэваса в полуфинале турнира в Мадриде

Австрийский теннисист Доминик Тим (8) в полуфинале турнира в Мадриде одержал победу над уругвайским спортсменом Пабло Куэвасом со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 23 минуты. Тим трижды подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и выиграл 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 1 эйс и 4 двойные ошибки. Куэвас не имел ни одной возможности для брейка за весь матч.

Финал турнира в Мадриде состоится 14 мая, начало — в 19:00 мск. В решающем матче Доминик Тим встретится с Рафаэлем Надалем (4), который в полуфинале преодолел сопротивление Новака Джоковича (2).