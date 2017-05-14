Дети Клейстерс поздравили её с Днём матери

Дети бывшей первой ракетки мира, четырёхкратной победительницы турниров «Большого шлема» бельгийской теннисистки Ким Клейстерс Джада Элли Линч и Джек Леон Линч поздравили её с Днём матери. В октябре 2016 года у Ким и Брайана Линча родился третий ребёнок — Блэйк Ричард. За свою карьеру 33-летняя уроженка Билзена выиграла 41 турнир WTA в одиночном разряде.

«Как я знаю, что мама любит меня? Мама заботится обо мне, она целует меня перед сном. Она читает мне истории. Она лучшая мама», — сказала Джада Элли Линч.