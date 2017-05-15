Шарапова посетила Колизей и сыграла там в теннис с Бердыхом

Россиянка Мария Шарапова, готовящаяся к старту на соревнованиях в Риме, посетила одно из самых знаменитых римских мест — Колизей. Мария некоторое время перекидывала там мяч с чехом Томашем Бердыхом, после чего они сделали несколько совместных фото.

Шарапова в первом круге римского турнира сыграет с американкой Кристиной Макхэйл. Напомним, что в предыдущий раз, когда Мария выступала в Риме (в 2015 году), она стала здесь чемпионкой, победив в финале испанку Карлу Суарес-Наварро.

Первым соперником Бердыха станет немец Миша Зверев.