Кузнецова — о завершении карьеры Монако: я буду скучать!

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала информацию о том, что 33-летний аргентинец Хуан Монако принял решение завершить профессиональную карьеру.

«Хуан, очень грустно читать эту новость, я буду скучать! Удачи в будущем и исполнения всех желаний», — написала Кузнецова на своей странице в «твиттере».

Монако, который является уроженцем города Тандиль, выступал в туре с 2002 года. За это время он выиграл 9 турниров ATP в одиночном разряде. В 2012 году аргентинец занимал 10-ю строчку в рейтинге ATP.