Лучич-Барони: может, предоставим «уайлд-кард» Армстронгу, раз даём Шараповой?

Хорватка Мирьяна Лучич-Барони выступила против предоставления «уайлд-кард» на турниры россиянке Марии Шараповой, недавно отбывшей дисквалификацию за приём допинга.

«Разделяю всеобщее мнение. Вы знаете все расклады, знаете о случившемся. Некоторые призывают нас говорить, что всё хорошо, бла-бла-бла, но мы имеем то, что имеем. Мне до этого нет особого дела. Кто нас призывает? Не буду вам говорить, а то у меня возникнут проблемы.

Все игроки, которые не принимают допинг, выступают против происходящего. Нет ничего удивительного в том, что мы слышим подобные слова от таких игроков, как Младенович. Но я знаю, как устроен реальный мир и какую роль играют деньги. Может быть, нам также следует предоставить «уайлд-кард» Лэнсу Армстронгу? Он же несколько раз выигрывал «Тур де Франс». Чем его ситуация отличается?" — цитирует Лучич-Барони New York Times.

Лэнс Армстронг — бывший американский велогонщик. В 2012 году он был дисквалифицирован за применение допинга. Все его результаты с 1 августа 1998 года были аннулированы, включая семь титулов победителя «Тур де Франс».

Шарапова и Лучич-Барони сегодня проведут матч на турнире в Риме. Начало — в 20:30 мск.