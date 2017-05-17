Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Риме, где сыграет с Халеп

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (12) вышла в третий круг турнира в Риме, обыграв представительницу Латвии Анастасию Севастову со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Матч продолжался 1 час 33 минуты. 25-летняя уроженка Самары совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету Севастовой 1 эйс и 4 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Севастова в Риме

За выход в четвертьфинал Павлюченкова поспорит с румынкой Симоной Халеп (6).