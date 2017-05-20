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Свитолина: рада победе и тому, как играла и справлялась с давлением

20 мая 2017, суббота. 01:03. Теннис

Украинка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над чешкой Каролиной Плишковой в четвертьфинале турнира в Риме — 6:3, 7:6 (11:9).

«Я очень рада и победе, и тому, как я играла, как сумела справиться с давлением. Особенно здорово я действовала на тай-брейке, где отыграла три сетбола. Перед этим я отыграла её подачу на сет. Я считаю, что могу гордиться этим», — сказала Свитолина в интервью WTA Insider.

В полуфинале Элина встретится с действующей чемпионкой «Ролан Гаррос», испанкой Гарбинье Мугурусой.

Источник: WTA Insider Сообщить об ошибке
Теги
Каролина Плишкова Элина Свитолина
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