Свитолина: рада победе и тому, как играла и справлялась с давлением

Украинка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над чешкой Каролиной Плишковой в четвертьфинале турнира в Риме — 6:3, 7:6 (11:9).

«Я очень рада и победе, и тому, как я играла, как сумела справиться с давлением. Особенно здорово я действовала на тай-брейке, где отыграла три сетбола. Перед этим я отыграла её подачу на сет. Я считаю, что могу гордиться этим», — сказала Свитолина в интервью WTA Insider.

В полуфинале Элина встретится с действующей чемпионкой «Ролан Гаррос», испанкой Гарбинье Мугурусой.