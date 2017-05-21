Шарапова: красные губы и демонстрация груди сделали моё настроение

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова опубликовала письмо от своего поклонника.

«Что значит быть красивым? Не обращать внимания на стандарты, красные губы, сексапильность и демонстрацию груди. Не заботиться о макияже, носить то, в чём тебе комфортно, чтобы чувствовать себя уверенно и гармонично. Создавать новые тенденции», — говорится в письме.

«Болельщик написал мне это вдохновляющее письмо и передал его в Риме. Абзац о красоте очень сильный. Красные губы и демонстрация груди сделали моё настроение. Но посыл этого сообщения понятен. Будь собой, настоящим собой. Это и есть красота. Поэтому я сегодня буду носить мужской свитер большего размера, неуклюжие ботинки и неопрятную причёску», — написала Шарапова на своей странице в сети «Инстаграм».