Надаль: три недели назад я уступал всем в моей академии, а сейчас выигрываю у игроков ATP

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, 37-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о своей форме в преддверии матча с чехом Иржи Легечкой в рамках 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания).

«Три недели назад я уступал всем ребятам в моей академии. А сейчас я снова соревнуюсь с игроками турнира ATP. И выигрываю матчи. Буду удивлён, если мне удастся обыграть Легечку. Его удар ещё сильнее, чем у де Минора», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Напомним, в матче 1/16 финала Надаль одержал победу над аргентинцем Педро Качином со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. Действующим чемпионом турнира является третья ракетка мира из Испании Карлос Алькарас.