Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Посмотрим, что будет дальше». Надаль оценил своё состояние здоровья на турнире в Мадриде

«Посмотрим, что будет дальше». Надаль оценил своё состояние здоровья на турнире в Мадриде
Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 37-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал своё самочувствие после матча 1/16 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Я в порядке, посмотрим, что будет дальше. Счастлив, но не знаю, как завтра встану от усталости. Не чувствую, что мне больно. Надо подождать до завтра. Физически мне нужно совершенствоваться во многих аспектах, но я держусь, так что со мной всё в порядке», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Напомним, в матче 1/16 финала испанец одержал победу над аргентинцем Педро Качином со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. Действующим чемпионом турнира является третья ракетка мира из Испании Карлос Алькарас.

Материалы по теме
Надаль: три недели назад я уступал всем в моей академии, а сейчас выигрываю у игроков ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android