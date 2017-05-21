А. Зверев нанёс поражение Джоковичу в финале «Мастерс 1000» в Риме

Немец Александр Зверев стал чемпионом «Мастерс 1000» в Риме, неожиданно обыграв серба Новака Джоковича в двух сетах — 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. Зверев 7 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Джоковича 1 эйс и 3 двойные. Сербский теннисист не заработал ни одного брейк-пойнта и взял всего 9 розыгрышей на приёме.

Для 20-летнего Зверева это был первый финал «Мастерса» в карьере. Он завоевал четвёртый титул в карьере и третий в сезоне, в том числе второй на грунте. Благодаря этой победе Александр 22 мая впервые войдёт в топ-10.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию поединка:

Онлайн-трансляция матча Зверев — Джокович в Риме.