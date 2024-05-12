Рафаэль Надаль: я — конец важной эпохи в истории тенниса

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о том, каким игроком и человеком он хочет запомниться для зрителей после окончания спортивной карьеры.

«На протяжении всей моей теннисной карьеры я всегда чувствовал, что меня любят и поддерживают. Сейчас не исключение. Вероятно, когда люди поймут, что у них будет не так уж много шансов снова посмотреть, как я играю, они почувствуют себя более грустно. Это станет для них более эмоциональным моментом, чем мой последний матч тут (на турнире в Риме. — Прим. «Чемпионата») с Хуркачем. Потому что, в конце концов, я, в каком-то смысле, — конец важной эпохи в истории тенниса. Тем более, я тот игрок, который выиграл здесь больше всего трофеев. Как теннисист, я просто хочу, чтобы меня запомнили в связи с теми результатами, которых я добился. Надеюсь, что меня запомнят как человека, который уважительно относился ко всем, хорошо образован, добр и является положительным примером для молодого поколения», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Напомним, ранее Надаль принимал участие в «Мастерсе» в Риме. Во втором круге испанец со счётом 3:6, 1:6 проиграл девятой ракетке мира Хуберту Хуркачу.