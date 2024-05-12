Остапенко допустила 69 невынужденных ошибок в победном матче с Соррибес-Тормо
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Сегодня, 12 мая, десятая ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко в двух сетах обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо, занимающую 47-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:4, 5:7, 6:1 и вышла в четвёртый круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
Рим (ж). 3-й круг
12 мая 2024, воскресенье. 17:45 МСК
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Окончен
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Елена Остапенко
Е. Остапенко
Остапенко совершила в матче 69 невынужденных ошибок. Она компенсировала это 72 активно выигранными мячами. Статистика Соррибес-Тормо: шесть «виннерсов» и десять невынужденных ошибок.
Напомним, что в следующем круге турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) Елена Остапенко сыграет со 120-й ракеткой мира из Словакии Ребеккой Шрамковой, которая в матче 1/16 финала в трёх сетах одолела американку Софью Кенин (58-я в рейтинге WTA) — 6:4, 4:6, 6:4.
Комментарии
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