Свитолина: моя цель — закончить год на турнире в Сингапуре

Украинка Элина Свитолина прокомментировала финал турнира в Риме против румынки Симоны Халеп и поделилась ожиданиями от «Ролан Гаррос», который стартует 28 мая.

«Моя цель — закончить год в восьмёрке сильнейших, на турнире в Сингапуре. Но сезон ещё не пересёк свой экватор, и мне предстоит сыграть много матчей, много соревнований. Надеюсь, я смогу остаться на нынешнем уровне или даже подняться выше.

Я ожидала, что Симона может подустать, с учётом того, что на прошлой неделе она победила в Мадриде. После того как она подвернула ногу, поначалу она всё равно играла здорово, и мне приходилось делать всё, что в моих силах, чтобы спасти игру во втором сете. Мне нужно было прессинговать её, доказывать, что я жажду победы.

В первой партии мне было тяжело. Несколько дней назад я тоже получила травму — повредила пах — но, к счастью, мой физиотерапевт помог мне прийти в себя.

Кто фаворит «Ролан Гаррос»? Очень многие могут сыграть там здорово. Это будет зависеть и от погодных условий, от того, в каком состоянии будут корты. Если их затопит на несколько дней, это даст преимущество остроатакующим теннисисткам. Надеюсь, погода будет достаточно сухой, и у теннисисток, играющих в грунтовый теннис, будет большее преимущество.

На победу на турнире «Большого шлема» влияет множество факторов. Давление велико, и все участницы голодны до побед. Я не могу назвать кого-либо явным фаворитом", — приводит слова Свитолиной Tennis World USA.