Пэн Шуай одержала волевую победу над Корне на старте турнира в Страсбурге

Китайская теннисистка Пэн Шуай (8) пробилась во второй круг турнира в Страсбурге, в трёх сетах обыграв представительницу Франции Ализе Корне (WC) со счётом 3:6, 7:5, 6:1. Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. Китаянка 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Пэн Шуай поспорит с ещё одной представительницей Франции Аманден Эсс (WC). Турнир завершится 27 мая.