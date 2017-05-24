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Бердых и Симон сыграют между собой в четвертьфинале турнира в Лионе

24 мая 2017, среда. 22:06. Теннис

Чех Томаш Бердых (3) начал выступление на турнире в Лионе (Франция) с победы во втором круге над корейцем Чхун Хёном (Q) со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 22 минуты. 31-летний уроженец Валашске-Мезиржичи, занимающий 14-е место в рейтинге АТР, сделал 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 5 брейк-пойнтов из 7 и проиграл 3 гейма на своей подаче.

В четвертьфинале Бердых встретится с французом Жилем Симоном (5), ранее переигравшим британца Кайла Эдмунда (Q) со счётом 3:6, 7:5, 6:4.

Ницца 2017. 2-й круг
24 мая 2017 года, среда. 19:10 МСК
Томаш
Бердых
Чхун
Хён
6:3 7:5
Ницца 2017. 2-й круг
24 мая 2017 года, среда. 16:15 МСК
Кайл
Эдмунд
Жиль
Симон
6:3 5:7 4:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Жиль Симон Томаш Бердых
Новости. Теннис
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