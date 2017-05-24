Бердых и Симон сыграют между собой в четвертьфинале турнира в Лионе

Чех Томаш Бердых (3) начал выступление на турнире в Лионе (Франция) с победы во втором круге над корейцем Чхун Хёном (Q) со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 22 минуты. 31-летний уроженец Валашске-Мезиржичи, занимающий 14-е место в рейтинге АТР, сделал 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 5 брейк-пойнтов из 7 и проиграл 3 гейма на своей подаче.

В четвертьфинале Бердых встретится с французом Жилем Симоном (5), ранее переигравшим британца Кайла Эдмунда (Q) со счётом 3:6, 7:5, 6:4.