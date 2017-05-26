Цонга: я смог сохранить свой уровень в третьем сете, когда соперник дал слабину

Француз Жо-Вильфрид Цонга пробился в финал домашнего турнира в Ницце, обыграв грузина Николоза Басилашвили со счётом 6:2, 3:6, 6:1. Интересно, что это будет первый грунтовый финал Цонги — из 25 предыдущих 23 он провёл на харде, 1 на ковре и 1 на траве. Оппонентом Жо-Вильфрида в решающем матче станет чех Томаш Бердых.

«Мне противостоял серьёзный соперник, который здорово играл в этом матче. Мне удалось сохранить свой уровень в третьем сете, когда он дал небольшую слабину. Я рад, что сумел выйти в финал», — приводит слова Цонги официальный сайт ATP.