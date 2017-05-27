Кар. Плишкова: на грунте стараюсь подавать более вариативно, чем на харде

Вторая сеяная и третья ракетка мира чешка Каролина Плишкова, которая стартует на «Ролан Гаррос» матчем с китаянкой Чжэн Сайсай, ответила на вопрос о том, подаёт ли она на грунте с такой же высокой скоростью, как на харде.

«Точно не знаю. Я не слежу за статистикой того, насколько быстра моя подача, но определённо стараюсь подавать здесь более вариативно, чем на харде. Грунтовые корты отличаются от кортов с жёстким покрытием. Здесь я чаще закручиваю мячи. В любом случае тут нельзя выполнять так же много эйсов, как на харде.

Помимо вращения на песке я чаще использую подачу в тело. Кручёные подачи особенно сложно возвращать с бэкхенда, когда я подаю вторым мячом. Что касается скорости полёта мяча, то, по моим ощущениям, она немного меньше», — цитирует Плишкову WTA Insider.