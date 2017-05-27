Цонга: я очень хорошо подавал в финале, и это помогло спокойнее играть на приёме

Француз Жо-Вильфрид Цонга, завоевавший третий титул в сезоне и первый в карьере на грунтовых кортах в результате победы над чехом Томашем Бердыхом в финале Лиона, прокомментировал это достижение.

«Я очень рад своему первому титулу на грунтовых кортах и сегодня буду наслаждаться этим успехом. Могу добавить эту победу к своему резюме и двигаться дальше.

В целом я провёл здесь отличную неделю. Финал стал моим лучшим матчем на этом турнире. Я очень хорошо подавал, что помогло мне чуть расслабленнее, спокойнее играть на приёме», — приводит слова Цонга официальный сайт ATP.