Рублёв уступил Шварцману на старте «Ролан Гаррос», проиграв пятый сет 7:9

Россиянин Андрей Рублёв (LL) не сумел пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции, проиграв представителю Аргентины Диего Шварцману со счётом 6:0, 4:6, 2:6, 7:6 (7:3), 7:9. Продолжительность встречи составила 3 часа 30 минут. Андрей 4 раза подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету Диего 3 эйса, 4 двойные ошибки и 8 брейков

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Шварцман на «Ролан Гаррос»

За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Шварцман поспорит либо с немцем Мишей Зверевым (32), либо с представителем Италии Стефано Наполитано (Q).