Наполитано вышел во 2-й круг «Ролан Гаррос», обыграв М. Зверева

Итальянский теннисист Стефано Наполитано, начавший «Ролан Гаррос» с победы в квалификационном турнире, вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв представляющего Германию Мишу Зверева, получившего от организаторов 32-й номер посева, со счётом 4:6, 7:5, 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 42 минуты. 22-летний Наполитано 6 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 8 из 19 брейк-пойнтов. На счету 29-летнего Зверева 8 эйсов, 3 ошибки на подаче и 4 брейка.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции уроженец Бьеллы, занимающий 187-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом.