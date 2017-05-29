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Наполитано вышел во 2-й круг «Ролан Гаррос», обыграв М. Зверева

29 мая 2017, понедельник. 17:29. Теннис

Итальянский теннисист Стефано Наполитано, начавший «Ролан Гаррос» с победы в квалификационном турнире, вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв представляющего Германию Мишу Зверева, получившего от организаторов 32-й номер посева, со счётом 4:6, 7:5, 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 42 минуты. 22-летний Наполитано 6 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 8 из 19 брейк-пойнтов. На счету 29-летнего Зверева 8 эйсов, 3 ошибки на подаче и 4 брейка.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции уроженец Бьеллы, занимающий 187-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом.

Ролан Гаррос 2017. 1-й круг
29 мая 2017 года, понедельник. 14:25 МСК
Миша
Зверев
Стефано
Наполитано
6:4 5:7 2:6 2:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Теннис
29 мая 2017, понедельник
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