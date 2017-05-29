Кар. Плишкова стала соперницей Александровой во 2-м круге «Ролан Гаррос»

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, получившая от организаторов второй номер посева, вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, в двух сетах обыграв китаянку Чжэн Сайсай со счётом 7:5, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. Соперницы ни разу не подали навылет, допустили по одной двойной ошибке. Плишкова реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов, Чжэн Сайсай – три из трёх возможных.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Плишкова сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.

В другом матче игрового дня австралийка Саманта Стосур (23) обыграла словачку Кристину Кучову со счётом 7:5, 6:1.