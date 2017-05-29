Младенович вышла во 2-й круг «Ролан Гаррос» и сыграет с Эррани

Французская теннисистка Кристина Младенович, получившая от организаторов 13-й номер посева, вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах обыграв американку Дженнифер Брэйди со счётом 3:6, 6:3, 9:7. Теннисистки провели на корте 2 часа 59 минут. Младенович 3 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Брэйди 8 эйсов, 6 ошибок на подаче и 5 брейков.

За выход в третий круг Младенович сыграет с итальянкой Сарой Эррани, начавшей «Ролан Гаррос» с победы в квалификационном турнире.