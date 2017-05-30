В 15:00 по московскому времени начнётся матч первого круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют британец Энди Маррей (1) и россиянин Андрей Кузнецов. По личным встречам впереди первая ракетка мира — 2-0.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Маррей — Кузнецов на «Ролан Гаррос»

Победитель этого противостояния за выход в третий круг Открытого чемпионата Франции поспорит либо с французом Лораном Локоли (WC), либо со словаком Мартином Клижаном.