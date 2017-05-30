Мертенс: пожалуй, я одержала самую большую победу в своей карьере

Бельгийка Элисе Мертенс поделилась эмоциями после победы над австралийкой Дарьей Гавриловой в первом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 6:4.

“Это просто невероятно. У меня нет слов. Никогда не думала, что мне удастся победить в таком матче. Мы встречались с Дарьей три недели назад в Рабате, я проиграла, а сейчас радуюсь победе. Пожалуй, это самая большая победа в моей карьере, так как мы играем на турнире «Большого шлема». Я уступала 3:4, но заиграла агрессивнее. Это дало результат”, — цитирует Мертенс официальный сайт тура.