Свитолина победила Шведову и сыграет с Пиронковой во втором круге «Ролан Гаррос»

Украинка Элина Свитолина (5) вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, в двух сетах обыграв представительницу Казахстана Ярославу Шведову со счётом 6:4, 6:3. Уроженка Одессы активно выиграла 25 очков и совершил 16 невынужденных ошибок. На счету Шведовой 18 виннеров и 17 неточностей.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Шведова на «Ролан Гаррос»

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Свитолина поспорит с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой, которая победила немку Мону Бартель со счётом 6:0, 6:4.