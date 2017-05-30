Суарес-Наварро вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро (21) вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу Греции Марию Саккари со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. 28-летняя уроженка Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Суарес-Наварро поспорит с представительницей Румынии Сораной Кырстей.