Кис стартовала на Открытом чемпионате Франции с победы над Барти

Американская теннисистка Мэдисон Кис (12) вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу Австралии Эшли Барти со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту. Мэдисон 1 раз подала навылет, активно выиграла 22 очка и совершила 18 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 1 эйс, 10 виннеров и 19 неточностей.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Кис поспорит с представительницей Хорватии Петрой Мартич (Q), которая ранее победила украинку Катерину Бондаренко — 6:2, 7:5.