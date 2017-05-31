Монфис одержал 400-ю победу в карьере

Француз Гаэль Монфис, обыгравший в первом круге «Ролан Гаррос» немца Дастина Брауна со счётом 6:4, 7:5, 6:0, одержал 400-ю победу в своей карьере и стал шестым представителем Франции, достигшим этой отметки. Янник Ноа за карьеру выиграл 482 матча, Фабрис Санторо и Ришар Гаске — 470, Жиль Симон — 415, Жо-Вильфрид Цонга — 410.

«Я неплохо себя чувствовал на корте. Мне было нелегко вновь набрать форму, потому что в последние несколько недель у меня возникли проблемы с организмом. Сложно было подготовиться на 100%», — цитирует Монфиса официальный сайт тура.