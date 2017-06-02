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Хачанов: что думаю об Иснере? Хорошая подача у него

2 июня 2017, пятница. 00:50. Теннис

Россиянин Карен Хачанов рассказал о победе над чехом Томашем Бердыхом (13) со счётом 7:5, 6:4, 6:4 и сопернике по третьему кругу Открытого чемпионата Франции, американце Джоне Иснере (21).

«На самом деле всё сегодня сложилось так, как надо. Действовал от себя, по плану играл. И, честно, всё сложилось положительно. Уже в процессе самого матча верил в себя. Это был ключевой момент, что верил до конца и каждое очко играл, как надо. Как удались бекхэнды? Я стараюсь забегать под право – от этого идёт моя игра. Но сегодня я старался играть больше в корте, потому что Бердыху нельзя давать время. Как только у него было время, и я давал чуть высокие мячи, он начинал пробивать и очень плоско играть. Старался стоять ближе к линии и переиграть его по скорости.

Что думаю о Джоне Иснере? Хорошая подача у него. Я играл три раза с Карловичем, это похожий игрок, по крайней мере, по подаче. Но Иснер на задней линии играет гораздо лучше, он может и двигаться, и разыгрывать мячи, поэтому он более солидный игрок, чем Карлович», — сказал Хачанов в эфире «Евроспорта».

Источник: Eurosport Сообщить об ошибке
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Джон Иснер Карен Хачанов Томаш Бердых
Новости. Теннис
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