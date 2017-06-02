Стосур победила Маттек-Сэндс в третьем круге Открытого чемпионата Франции

Австралийская теннисистка Саманта Стосур (23) вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции, в двух партиях обыграв представительницу США Бетани Маттек-Сэндс (Q) со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. Победительница US Open 2011 года активно выиграла 9 очков и совершила 14 невынужденных ошибок. На счету Маттек-Сэндс 15 виннеров и 36 неточностей.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Стосур поспорит с представительницей Латвии Еленой Остапенко.