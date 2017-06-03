Корне: мне кажется, Гарсия затаила на нас обиду и пока не хочет со мной общаться

Француженка Ализе Корне, которая разгромила польку Агнешку Радваньскую в третьем круге «Ролан Гаррос» и вышла на свою соотечественницу Каролин Гарсию, рассказала о том, в каких они сейчас отношениях. Напомним, в середине апреля Гарсия отказалась приезжать в сборную на матч плей-офф с Испанией, сославшись на травму, на что Ализе Корне, Кристина Младенович и Полин Парментье ответили сообщениями «LOL» в «Твиттере». Ранее, в конце 2016-го, Каролин заявляла, что пропустит нынешний розыгрыш Кубка Федерации.

«Я думаю, что отношения в данный момент сложно назвать хорошими. Мне кажется, она затаила на нас обиду и пока не хочет говорить со мной. Вряд ли сделать первый шаг и заговорить с ней самой будет хорошей идеей, потому что мы будем играть друг против друга. Но я надеюсь, что однажды она скажет мне: „Давай всё обсудим“. Я спокойна и терпелива. Я понимаю, что вся эта история выбила её из колеи», — сказала Корне на пресс-конференции.