Радваньска: рада, что грунтовый сезон для меня закончился

Полька Агнешка Радваньска, уступившая в третьем круге «Ролан Гаррос» француженке Ализе Корне со счётом 2:6, 1:6, попыталась объяснить причины постигшей её неудачи.

«Это явно был не мой день. Один из дней, когда ты чувствуешь себя не очень хорошо. Я медленно двигалась и ничего не могла с этим поделать. Я старалась бегать быстрее, играть быстрее, но Ализе действовала очень уверенно.

Я рада, что грунтовый сезон закончился для меня. Я предпочитаю траву. Там я лучше чувствую игру и действительно могу показывать свой лучший теннис», — приводит слова Радваньской We Love Tennis.