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В. Уильямс: иногда удача просто отворачивается от тебя

5 июня 2017, понедельник. 10:36. Теннис

Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала своё поражение от представительницы Швейцарии Тими Бачински в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 7:5, 2:6, 1:6.

«Бачински просто сыграла отлично. Думаю, во втором и третьем сетах было много моментов, когда она демонстрировала великолепный теннис. Иногда удача просто отворачивается от тебя», — приводит слова Уильямс официальный сайт тура.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Бачински поспорит с хозяйкой кортов Кристиной Младенович.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Винус Уильямс Тимя Бачински Ролан Гаррос
Новости. Теннис
5 июня 2017, понедельник
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15:48 Рыбакина и Грачёва с побед стартовали на юниорском «Ролан Гаррос»
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13:48 Свитолина вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Мартич
13:41 Кар. Плишкова вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции
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