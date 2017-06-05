В. Уильямс: иногда удача просто отворачивается от тебя

Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала своё поражение от представительницы Швейцарии Тими Бачински в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 7:5, 2:6, 1:6.

«Бачински просто сыграла отлично. Думаю, во втором и третьем сетах было много моментов, когда она демонстрировала великолепный теннис. Иногда удача просто отворачивается от тебя», — приводит слова Уильямс официальный сайт тура.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Бачински поспорит с хозяйкой кортов Кристиной Младенович.