Кузнецова и Младенович не смогли выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Первые сеяные американка Бетани Маттек-Сэндс и чешка Люси Шафаржова вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в парном разряде, в двух сетах обыграв россиянку Светлану Кузнецову и француженку Кристину Младенович, которые получили от организаторов 14-й номер посева, со счётом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут. Обе пары обошлись без эйсов. Маттек-Сэндс и Шафаржова реализовали четыре из 13 брейк-пойнтов и допустили одну ошибку на подаче. На счету Кузнецовой и Младенович один брейк.

За выход в полуфинал первая пара турнира сыграет с дуэтом Кирстен Флипкенс / Франческа Скьявоне (Бельгия / Италия).