Кар. Плишкова и Гарсия сыграют за выход в полуфинал «Ролан Гаррос»

Вторая сеяная, чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах обыграв Веронику Сепеде-Ройг из Парагвая со счётом 2:6, 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. Плишкова четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. На счету Сепеде-Ройг два эйса, шесть ошибок на подаче и четыре брейка.

За выход в полуфинал Плишкова сыграет с француженкой Каролин Гарсия (28), которая в матче 1/8 финала в двух сетах обыграла соотечественницу Ализе Корне со счётом 6:2, 6:4.