Корне: может быть, я могла сыграть лучше, если бы не вся эта история с Гарсией

Француженка Ализе Корне призналась, что устала от вопросов о конфликте со своей соотечественницей Каролин Гарсией. Накануне Гарсия победила Корне в четвёртом круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:2, 6:4. В середине апреля Каролин отказалась приезжать в сборную на матч плей-офф с Испанией, сославшись на травму, на что Ализе Корне, Кристина Младенович и Полин Парментье ответили сообщениями «LOL» в «Твиттере». Перед матчем Гарсия призналась, что обижена на Корне.

«Я ненавижу конфликты. Люди всё время спрашивают меня о Каролин, это тяжкий груз. Я знаю, что я сделала. Я допускала ошибки, но сейчас было бы чудесно просто двигаться дальше. Есть вещи гораздо важнее тех, о которых мы говорим, особенно после такого матча. Может быть, я могла сыграть лучше, если бы не вся эта история», — цитирует Корне Tennis World USA.