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Корне: может быть, я могла сыграть лучше, если бы не вся эта история с Гарсией

6 июня 2017, вторник. 14:27. Теннис

Француженка Ализе Корне призналась, что устала от вопросов о конфликте со своей соотечественницей Каролин Гарсией. Накануне Гарсия победила Корне в четвёртом круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:2, 6:4. В середине апреля Каролин отказалась приезжать в сборную на матч плей-офф с Испанией, сославшись на травму, на что Ализе Корне, Кристина Младенович и Полин Парментье ответили сообщениями «LOL» в «Твиттере». Перед матчем Гарсия призналась, что обижена на Корне.

«Я ненавижу конфликты. Люди всё время спрашивают меня о Каролин, это тяжкий груз. Я знаю, что я сделала. Я допускала ошибки, но сейчас было бы чудесно просто двигаться дальше. Есть вещи гораздо важнее тех, о которых мы говорим, особенно после такого матча. Может быть, я могла сыграть лучше, если бы не вся эта история», — цитирует Корне Tennis World USA.

Источник: Tennis World USA Сообщить об ошибке
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Ализе Корне Каролин Гарсия Ролан Гаррос
Новости. Теннис
6 июня 2017, вторник
14:27 Корне: может быть, я могла сыграть лучше, если бы не вся эта история с Гарсией
14:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Карреньо-Буста — Надаль на «Ролан Гаррос»
13:21 Потапова отдала всего 3 гейма Болтон во втором круге юниорского «Ролан Гаррос»
13:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Младенович — Бачински на «Ролан Гаррос»
12:16 Гарсия: я просто хотела играть в теннис и не собиралась ни с кем ссориться
12:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Остапенко — Возняцки на «Ролан Гаррос»
11:48 Суарес-Наварро: результат говорит сам за себя. Халеп провела великолепный матч
11:35 Халеп: матч со Свитолиной будет большим испытанием для меня
11:14 Мартич: я вышла на корт, надеясь не проиграть за 45 минут
11:10 Свитолина: при счёте 2:5 я включила «режим Свитолиной»
11:08 Сепеде-Ройг: конечно, хотелось большего, но я боролась за каждое очко
10:53 Плишкова: выйти в 1/4 финала на грунте с не лучшей игрой — мой большой успех
10:51 Мойя: Надаль прекрасно сыграл на первой неделе «Ролан Гаррос»
10:28 Т. Надаль: меня всегда пугает, когда Рафа побеждает легко
10:01 Монфис: мне не нравится проигрывать, особенно на «Ролан Гаррос»
09:42 Чилич: даже на US Open — 2014 я не проходил по сетке так комфортно, как на «РГ»
09:18 Андерсон: надеюсь, в этот раз я смогу восстановиться быстро
09:11 Вердаско: я не мог найти себе место на корте, даже когда выиграл первый сет 6:0
09:10 Нисикори: в четвёртом сете матча с Вердаско я показал идеальный теннис
09:08 Маррей одержал 650-ю победу в карьере
08:07 Дэвенпорт: Шараповой нужны матчи на траве накануне «Уимблдона»
06:00 Уимблдон-2017 обслужат вооружённые сотрудники лондонской полиции
00:44 Вавринка: в последнее время ко мне вернулась уверенность, и это очень важно
5 июня 2017, понедельник
23:48 Маррей: сейчас мне совершенно ясно, что я делаю
23:34 Хачанов: поставленные мною цели гораздо выше, чем Top-40
22:47 Касаткина поработала комментатором на матче Надаля на «Ролан Гаррос»
21:39 Саснович и Гёргес удостоены Fed Cup Heart Awards
21:05 Кар. Плишкова и Гарсия сыграют за выход в полуфинал «Ролан Гаррос»
19:41 Текстовая онлайн-трансляция матча Сепеде-Ройг – Кар. Плишкова на «РГ»
19:32 Первушина вышла в третий круг юниорского «Ролан Гаррос», обыграв Висмане
19:05 Вавринка в четвертьфинале «Ролан Гаррос» сыграет с Чиличем
18:50 Аншба вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос» среди девушек, обыграв Костюк
18:40 Маррей после матча на «Ролан Гаррос» поддержал пострадавших в терактах
17:37 Кузнецова и Младенович не смогли выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
17:26 Нисикори вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Вердаско
16:32 Захаров вышел во второй круг юниорского «Ролан Гаррос»
16:19 Мартич: наверное, всю ночь буду прокручивать в голове моменты игры со Свитолиной
16:00 Макарова и Веснина пробились в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде
15:57 Рыбакина одержала волевую победу во втором круге юниорского «Ролан Гаррос»
15:39 Хачанов в трёх сетах проиграл Маррею в четвёртом круге «Ролан Гаррос»
15:15 Лансере пробилась в третий раунд юниорского Открытого чемпионата Франции
14:54 Пайгина вышла в третий круг юниорского «Ролан Гаррос»
14:16 Свитолина одолела Мартич на «Ролан Гаррос», отыгравшись с 2:5 в третьем сете
14:00 Потапова и Исаева вышли во второй круг юниорского «Ролан Гаррос»
14:00 Гаврилова и Павлюченкова не смогли выйти в 1/4 финала «Ролан Гаррос» в паре
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