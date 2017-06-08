Джокович: я и близко не играю в свой лучший теннис

Серб Новак Джокович прокомментировал своё поражение от представителя Австрии Доминика Тима в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции со счётом 6:7 (5:7), 3:6, 0:6.

«Думаю, всё в этом матче решил первый сет. Я старался, но проиграл тот ключевой гейм на своей подаче в начале второго сета. Доминик стал лучше подавать и выполнять первый удар. Он заслужил победу. Сегодня он точно был сильнее меня на корте.

Конечно, я всегда многого жду от себя, но факт в том, что я и близко не играю в свой лучший теннис. Я знаю это. Для меня это совершенно новая ситуация, особенно в последние 7-8 месяцев. Отсутствие титулов — такого со мной не случалось много лет. Но не скажу, что такое не происходило с другими. Все топ-игроки проходили через это. Важно извлечь урок, справиться с этим и понять, как стать сильнее. Это большое испытание, но я к нему готов.

Первая строчка рейтинга — это одна из высших точек, которую ты можешь достичь в карьере, одна из главных целей для любого игрока. Я знаю, какие ощущения испытываешь, когда поднимаешься на вершину, а потом теряешь эту позицию. Надеюсь, опыт и время помогут мне, и я смогу вернуться на первую строчку. Но важнее игра сама по себе. Мне нужно продолжать работать, потому что есть ряд вещей, в которых я должен стать сильнее. Я сосредоточусь на этом. Затем, я полагаю, результаты придут, как и звание первой ракетки мира. Если я буду играть лучше, шансы улучшатся.

Сложно назвать одну вещь, которая не работает. Это технические моменты. Чтобы не вдаваться в детали, скажу, что почти во всех компонентах игры я действую нестабильно. Мне не хватает стабильности. Я провожу один-два прекрасных матча, а потому могу сыграть плохо. Так было сегодня.

Я стараюсь всё это обдумать. Я люблю теннис. Я мотивирован так же, как и любой другой игрок тура. Несмотря на то, что я выступаю много лет, я всё ещё хочу добиваться успеха. Я уважаю этот спорт, он так много дал мне. По крайней мере я должен отдавать все силы, когда держу в руках ракетку. Это я и делал. Но иногда бывают обстоятельства, когда ты не можешь сыграть так хорошо, как хотел бы», — цитирует Джоковича официальный сайт тура.