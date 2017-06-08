Карреньо-Буста: после матча первого круга я ощущал некоторое напряжение

Испанец Пабло Карреньо-Буста, отказавшийся от продолжения борьбы из-за повреждения мышц пресса в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со своим соотечественником Рафаэлем Надалем, уступая со счётом 2:6, 0:2, рассказал о причинах случившегося.

«После матча первого круга я ощущал некоторое напряжение. Но после этого никаких неприятных ощущений я не испытывал. Не знаю, почему это произошло, но иногда, когда ты выкладываешься на сто процентов, такое может случиться», — приводит слова Карреньо-Бусты официальный сайт тура.