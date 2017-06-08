Плишкова: мне нужно было время на адаптацию на всех турнирах «Большого шлема»

Чешка Каролина Плишкова прокомментировала свою победу в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции над хозяйкой кортов Каролин Гарсией со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

«Ничего так просто не даётся. Может, некоторым теннисисткам, впервые выступающим в турнире «Большого шлема», удаётся дойти далеко. Но в моём случае это не так. Мне требовалось немного поиграть, прежде чем пройти в полуфинал. Мне нужно было время на адаптацию на всех турнирах «Большого шлема». Я очень рада, что наконец прошла так далеко.

Сегодня я хорошо подавала и заработала немало лёгких очков благодаря подаче. Я выполнила несколько эйсов. Это было ключевым моментом. Каролина также подавала хорошо, но всё решили несколько розыгрышей. В первом сете ей не повезло, но, думаю, я всё же играла лучше. Условия были непростыми. Направление ветра часто менялось. В матче было не так много затяжных розыгрышей», — цитирует Плишкову официальный сайт тура.