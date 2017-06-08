Медина-Гарригес: Остапенко хочет всё решить за два удара. Нужно быть терпеливее

Испанка Анабель Медина-Гарригес, работающая с представительницей Латвии Еленой Остапенко, рассказала, что 19-летней уроженке Риги важно сохранять терпение по ходу матчей. 8 июня Елена в полуфинале «Ролан Гаррос» сыграет со швейцаркой Тимей Бачински.

«Елена — девушка в сильным характером и восточно-европейским менталитетом. Я надеюсь помочь ей обрести терпение, свойственное испанским игрокам. Её удары с отскока очень мощны. Думаю, она одна из двух-трёх игроков тура с самыми сильными ударами. В то же время ей всего 19, и ей нужно много работать. Она хочет всё решить за два удара. Нужно объяснять ей, что стоит адаптироваться к игре соперницы, покрытию, работать над построением розыгрыша и в целом играть организованнее. Ей нужно быть терпеливее, чтобы допускать меньше ошибок. Если она будет делать это, то может обыграть любую соперницу», — цитирует Медину-Гарригес официальный сайт тура.