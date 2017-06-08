В 17:30 по московскому времени начнётся полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют румынка Симона Халеп (3) и представительница Чехии Каролина Плишкова (2). По личным встречам впереди уроженка Констанцы — 4-2.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — Плишкова на «Ролан Гаррос»

Победительница этого противостояния в финале Открытого чемпионата Франции сыграет либо с представительницей Латвии Еленой Остапенко, либо со швейцаркой Тимей Бачински (30).