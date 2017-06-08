Между полуфиналами женского «Ролан Гаррос» состоится чествование Иванович

8 июня между двумя полуфинальными матчами женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» на арене Филиппа Шатрье состоится церемония чествования сербки Аны Иванович. Участие в мероприятии примут президент Федерации тенниса Франции Бернард Гьюдичелли и исполнительный директор WTA Стив Саймон.

После церемонии победительница Отрытого чемпионата Франции — 2008, экс первая ракетка мира даст пресс-конференцию.

Напомним, что Иванович летом 2016 года вышла замуж за немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера, а в декабре 2016-го объявила о завершении карьеры.