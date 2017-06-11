Винус: здорово разделить самую значимую победу с таким близким человеком

Новозеландец Майкл Винус прокомментировал свою победу на «Ролан Гаррос» в паре с

американцем Райаном Харрисоном. В финале они сломили сопротивление мексиканца Сантьяго Гонсалеса и американца Дональда Янга — 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:3.



«Раньше мне не удавалось пройти даже третий раунд на турнирах «Большого шлема», но никогда не знаешь, насколько удачным окажется то или иное партнёрство. Всегда надеешься на лучшее. Конечно, нам помогло то, что мы столько лет знаем друг друга. Здорово разделить самую значимую победу с настолько близким человеком», — цитирует Винуса официальный сайт ATP.