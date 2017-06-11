Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Винус: здорово разделить самую значимую победу с таким близким человеком

11 июня 2017, воскресенье. 00:39. Теннис

Новозеландец Майкл Винус прокомментировал свою победу на «Ролан Гаррос» в паре с
американцем Райаном Харрисоном. В финале они сломили сопротивление мексиканца Сантьяго Гонсалеса и американца Дональда Янга — 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:3.

«Раньше мне не удавалось пройти даже третий раунд на турнирах «Большого шлема», но никогда не знаешь, насколько удачным окажется то или иное партнёрство. Всегда надеешься на лучшее. Конечно, нам помогло то, что мы столько лет знаем друг друга. Здорово разделить самую значимую победу с настолько близким человеком», — цитирует Винуса официальный сайт ATP.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Райан Харрисон
Новости. Теннис
11 июня 2017, воскресенье
00:52 Шарапова пропустит Бирмингем и Уимблдон из-за травмы
00:39 Винус: здорово разделить самую значимую победу с таким близким человеком
00:10 Харрисон: Майкл для меня почти как брат. Победить в паре с ним великолепно
10 июня 2017, суббота
23:13 Надаль и Вавринка начнут финал «Ролан Гаррос»-2017 в 16:00 по Москве
22:45 Остапенко: волноваться перед финалом стала только за 5-10 минут до его начала
22:18 Мама Остапенко: Елена с раннего детства была очень энергичной
21:30 Харрисон и Винус стали чемпионами «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде
21:00 Конта возглавила посев на турнире в Ноттингеме
20:50 В Хертогенбосхе Родина может сыграть с Цибулковой, Калинская — с Младенович
20:02 Остапенко: не могу поверить, что стала чемпионкой «Ролан Гаррос» в 20 лет
19:43 Халеп: мне нужен небольшой перерыв, чтобы пережить этот финал
19:41 Триумфальная победа Остапенко над Халеп — в фотообзоре финала «Ролан Гаррос»
19:11 Кербер останется первой ракеткой мира благодаря победе Остапенко над Халеп
19:00 Остапенко: Симона, поздравляю тебя с прекрасным турниром
18:53 Чакветадзе: Остапенко в финале не зажалась, играла легко и свободно
18:50 Халеп: очень грустно, что я не выиграла, но надо продолжать работать и верить
18:44 Остапенко стала первой теннисисткой за 37 лет, завоевавшей дебютный титул на ТБШ
18:36 Остапенко — самая юная чемпионка турнира «Большого шлема» после Шараповой
18:13 Остапенко одержала победу над Халеп и стала чемпионкой «Ролан Гаррос»-2017
18:11 Южный сыграет с Коккинакисом, Донской — с Лу в первом круге Хертогенбосха
17:57 Федерер возглавил посев в Штутгарте, а Кузнецов может сыграть с Димитровым
16:27 15-летняя Осуйве победила на Открытом чемпионате Франции среди девушек
15:10 Потапова и Первушина в паре проиграли в финале юниорского «Ролан Гаррос»
14:20 Австралиец Попырин победил на юниорском «Ролан Гаррос»
13:23 Текстовая онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» Халеп — Остапенко
13:12 16 эйсов помогли Медведеву выйти в финал квалификации в Хертогенбосхе
12:05 Восстановление Гоффена идёт хорошо, он может выступить на Уимблдоне
11:54 Раонич прекратил сотрудничество с тренером Крайчеком
10:57 Остапенко: даже президент Латвии поздравил меня с выходом в финал «Ролан Гаррос»
10:51 Роддик: я играл с Надалем на грунте, это дерьмово
09:51 Халеп: сделаю всё, чтобы осчастливить людей в Румынии
09:41 Макинрой: я стал бы идеальным тренером для Кирьоса
05:23 Видеообзор полуфиналов «РГ» Халеп — Кар. Плишкова и Остапенко — Бачински
01:31 Шарапова рискует пропустить турнир в Бирмингеме из-за травмы
00:26 Надаль: в начале матча с Тимом нервничал чуть больше обычного
9 июня 2017, пятница
23:50 Дюрр и Эмерсон вручат трофеи участникам финалов «РГ» вместе с Гьюдичелли
23:30 Тим: Надаль показал отличный теннис, а я не смог выйти на свой пик
23:09 Надаль: я не использую слово «месть»
22:58 Вавринка: встреча с Надалем в финале «РГ» — самый сложный вызов в теннисе
22:33 Надаль улучшил свой рекорд по проигранным геймам по пути к финалу «Ролан Гаррос»
21:51 Дель Потро снялся с турнира в Хертогенбосхе из-за травмы паха
21:44 Маррей: мои ответы на середину корта в пятом сете точно не были хорошей тактикой
21:16 Надаль уверенно победил Тима и сразится с Вавринкой за 10-й титул «Ролан Гаррос»
20:58 Вавринка — самый возрастной финалист «Ролан Гаррос» с 1973 года
20:24 Сафин: совмещать несовместимое неправильно, иначе не получится ни там, ни там
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Серена Уильямс покинула первое место рейтинг-листа WTA. Сможет ли она ещё раз туда вернуться?
Архив →
© championat.com, 2000–2017