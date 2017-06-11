Шарапова пропустит Бирмингем и Уимблдон из-за травмы

Россиянка Мария Шарапова сообщила, что вынуждена пропустить весь травяной сезон 2017 года из-за полученной в Риме травмы.

«К сожалению, после дополнительных обследований стало понятно, что надрыв мышцы, полученный в Риме, не позволит мне выступить на травяных турнирах, на которых я планировала сыграть. Я хочу поблагодарить LTA за их великолепную поддержку моего возвращения и предоставление мне «уайлд-кард» в Бирмингем. Надеюсь, многие из вас всё равно придут на этот турнир. Я жду встречи с вами там в следующем году. Сейчас я продолжу делать всё, чтобы как можно быстрее восстановиться. Я планирую вернуться на корт в Стэнфорде», — написала Шарапова в своём «Фэйсбуке».



Соревнования в Стэнфорде пройдут с 31 июля по 6 августа.