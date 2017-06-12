Роддик: 10 «Ролан Гаррос» — это настолько круто, что просто ненормально

Известный американский теннисист Энди Роддик, чемпион US Open-2003, прокомментировал десятую победу испанца Рафаэля Надаля на кортах «Ролан Гаррос».



«10… 10… 10… Можно повторять это столько раз, сколько вам захочется. Это настолько круто, что просто ненормально. Я с огромным уважением отношусь к Рафаэлю Надалю. Всегда приятно смотреть его матчи», — написал Роддик в «твиттере».



Перед финалом Роддик ответил на твит своего друга и соотечественника Мэрди Фиша, написавшего, что, к счастью, он никогда не встречался с Надалем на грунте. «Я встречался, и это было дерьмово», — написал тогда Энди.



Надаль и Роддик дважды играли на грунте — оба раза в Кубке Дэвиса. В 2004 году ещё совсем юный Рафаэль победил в четырёх партиях, а в 2008 он обыграл Энди со счётом 6:4, 6:0, 6:4, принеся команде третье очко в финале.