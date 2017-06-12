Янкович проиграла Крейсовой в первом круге турнира в Хертогенбосхе

Сербская теннисистка Елена Янкович не смогла пробиться во второй круг турнира в Хертогенбосхе, проиграв представительнице Чехии Петре Крейсовой (Q) со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. Бывшая первая ракетка мира трижды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и взяла 1 гейм на подаче соперницы. На счету Петры 3 эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хертогенбосхе Крейсова поспорит с представительницей Украины Лесей Цуренко (7).