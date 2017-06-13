Хаас: рад, что организм предоставил мне возможность ещё раз сыграть в Штутгарте

Немецкий теннисист Томми Хаас признался, что очень рад началу травяного сезона. В первом круге турнира в Штутгарте (Германия) 39-летний уроженец Гамбурга сыграет с представителем Франции Пьером-Югом Эрбером.

«Я очень рад, что мой организм предоставил мне возможность ещё раз сыграть в Штутгарте. Также я с нетерпением жду турнира в Галле на следующей неделе. Я испытываю очень много позитивных эмоций после многочисленных часов изнурительной подготовки», — приводит слова Хааса официальный сайт ATP-тура.